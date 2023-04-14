Для нежелающих брать в руки оружие будет доступна альтернативная служба гособороны

Если все пойдет по плану, этим летом будет введена Служба государственной обороны (СГО). Альтернативную службу можно будет пройти только в четырех подведомственных Минобороны гражданских учреждениях, сообщает Diena.

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Этот вид службы не очень привлекателен — несмотря на ежемесячное пособие (300 евро) и медицинскую страховку, призывник должен сам заботиться о жилье и питании.

Правда, первоначально СГО, предложенная при предыдущем министре обороны Артисе Пабриксе, предусматривала гораздо более широкие возможности альтернативной службы для тех молодых людей, которые не хотят служить с оружием в руках из-за своих убеждений, но ввести все виды альтернативной службы уже в этом году — слишком сложно и дорого, хотя в будущем Минобороны и не исключает расширение возможностей.

Минобороны напоминает, что альтернативная служба появилась в 1960-х годах, когда во многих странах распространились идеи отказа от службы в вооруженных силах с оружием в руках, и это было закреплено в законодательстве.

Альтернативная служба длится по крайней мере столько же, сколько обычная, а в некоторых странах даже дольше, например, во Франции, Австрии и Болгарии. За уклонение от альтернативной службы предусмотрены наказания, включая тюремное заключение, например, в Швейцарии — от четырех до пяти месяцев.

К гражданской службе гособороны применяются те же принципы набора и отбора, что и к военной службе гособороны. В случае предоставления гражданином при приеме на военную службу сведений о том, что он не может выполнять СГО в силу своих идеологических или религиозных убеждений, заявление будет рассмотрено Комиссией по контролю за призывом в СГО.

Призывник должен будет представить справку из соответствующей церкви или общественной организации, подтверждающую правомерность высказанного гражданином желания, и биографию, свидетельствующую о последовательном соблюдении идеологических или религиозных убеждений в деятельности гражданина. Если комиссия примет решение о том, что призывник может заменить военную службу гражданской службой, с ним дополнительно свяжется учреждение, в котором он будет проходить службу.

Не планируется устанавливать квоты на количество молодых людей, которые смогут пройти гражданскую службу. Это будет зависеть от общего количества призывников на службу гособороны.