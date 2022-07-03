В целях обеспечения жителей арендным жильем Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) предлагает создать государственное капитальное общество "Mājokļu fonda institūcija" ("Учреждение жилищного фонда"), как следует из информации, поданной на заседание правительства на следующей неделе.

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VARAM планирует в течение девяти месяцев разработать законопроект о жилищном фонде, а в течение полугода с момента вступления закона в силу подготовить проект приказа "О создании государственного капитального общества "Mājokļu fonda institūcija".

Как поясняет VARAM в докладе правительству, для привлечения человеческих ресурсов в регионы самоуправлениям не хватает долгосрочных решений и инструментов поддержки для создания и укрепления рынка арендного жилья.

В то же время следует содействовать предотвращению глобальных изменений климата, адаптации к его последствиям и сокращению выбросов парниковых газов.

Нынешняя модель государственного сектора, основанная на государственной поддержке высокодоходных групп и муниципальной поддержке малообеспеченных, создала стратифицированный и статичный рынок жилья, а также жилищный фонд низкого качества.

VARAM подчеркивает, что доступность арендного жилья имеет важное значение для привлечения рабочей силы в регионы.

Государственная поддержка для приобретения жилья осуществляется через программу жилищных гарантий государственного учреждения финансового развития "Altum" и предоставляется семьям с детьми и молодым специалистам.

К концу 2019 года "Altum" выдало более 13 тысяч гарантий на сумму почти 109 млн евро. Эта поддержка уменьшает размер первого взноса и нацелена на домохозяйства со стабильным доходом. Однако такая поддержка труднодоступна для домохозяйств с низкими и средне-низкими доходами. Кроме того, 78% гарантий выдано на покупку или строительство жилья для семей с детьми в Риге и пригороде столицы, что свидетельствует о недостаточности кредитования в регионах.

В декабре 2020 года VARAM провело опрос муниципалитетов, чтобы выяснить, будут ли они заинтересованы в получении кредита на создание арендных квартир. В опросе приняли участие 63 самоуправления, из которых 41, или 65% ответили утвердительно. 22 муниципалитета, что составляет 35% от общего числа опрошенных самоуправлений, ответили отрицательно.

В самоуправлениях, давших утвердительный ответ в ходе опроса, общее количество человек в очереди на жилье составляет 3902, в среднем — 95 человек в каждом самоуправлении. Из них число квалифицированных специалистов, стоящих в очереди, составляет 182. Теоретически в этих самоуправлениях существует потребность в 1323 квартирах.

Поэтому в целях обеспечения населения качественным и доступным арендным жильем VARAM предлагает учредить "Mājokļu fonda institūcija", которое оказывало бы помощь органам местного самоуправления в виде государственной поддержки по обеспечению такого жилья.

Инструмент поддержки будет доступен в каждом самоуправлении за пределами Рижского региона планирования, то есть в 34 самоуправлениях.

Цель поддержки — обеспечить не менее 120 арендных квартир в каждом уездном центре и городе государственного значения за пределами Рижского региона, а в долгосрочной перспективе создать в общей сложности 4080 съемных квартир.