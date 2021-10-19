Для обустройства границы с Беларусью будет подготовлен отдельный законопроект
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Для уменьшения административных барьеров при строительстве латвийско-белорусской границы, включая постоянное заграждение, на следующей неделе Министерство внутренних дел (МВД) планирует подать на рассмотрение правительства отдельный законопроект, сообщила во вторник в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции министр внутренних дел Мария Голубева.

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По словам министра, для ускорения строительства заграждения на латвийско-белорусской границе правительству будет предложено поручить эту работу одному государственному обществу капитала.

Голубева также напомнила, что недавно вместе с министрам внутренних дел 11 стран Европейского союза (ЕС) направило письмо в Европейскую комиссию с призывом покрыть из бюджета ЕС расходы на строительство постоянной пограничной инфраструктуры на внешней границе.

Как сообщалось, временный забор из колючей проволоки для охраны латвийско-белорусской границы планируется построить к середине ноября. Общие расходы на установку забора и поставки колючей проволоки составят 3,76 млн евро.

Строительство инфраструктуры вдоль границы с Белоруссией планируется завершить до конца 2023 года. Предстоит оборудовать пограничную полосу общей протяженностью 172,9 километра, в том числе постоянную ограду длиной 134 километра.

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LETA

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LETA

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