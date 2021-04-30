Для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями в центрах вакцинации будет введен "свободный час"
Foto: LETA

В центрах вакцинации с 3 мая, когда возможность привиться от Covid-19 будет у любого жителя Латвии, будет введен "свободный час" для вакцинации людей из групп высокого риска, сообщила руководитель проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.

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Таким образом, и после начала вакцинации для всех желающих у пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями будет возможность получить вакцину в приоритетном порядке. "Свободный час" в центрах вакцинации будет с 9:00 до 10:00.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что такая практика будет введена во всех центрах вакцинации. Кроме того, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями сохранят приоритет при вакцинации у семейных врачей.

На данный момент заполнены 50% из всех доступных на выходных мест для записи, сообщила Юхневича. Если вчера утром жители не так активно подавали заявки на вакцинацию, то в течение дня спрос на вакцины вырос. В отдельных центрах вакцинации уже заняты почти все места.

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Source

LETA rus.DELFI.lv

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LETA rus.DELFI.lv

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Вакцинация Даниэл Павлютс
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