Для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями в центрах вакцинации будет введен "свободный час"

В центрах вакцинации с 3 мая, когда возможность привиться от Covid-19 будет у любого жителя Латвии, будет введен "свободный час" для вакцинации людей из групп высокого риска, сообщила руководитель проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.
Таким образом, и после начала вакцинации для всех желающих у пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями будет возможность получить вакцину в приоритетном порядке. "Свободный час" в центрах вакцинации будет с 9:00 до 10:00.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что такая практика будет введена во всех центрах вакцинации. Кроме того, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями сохранят приоритет при вакцинации у семейных врачей.
На данный момент заполнены 50% из всех доступных на выходных мест для записи, сообщила Юхневича. Если вчера утром жители не так активно подавали заявки на вакцинацию, то в течение дня спрос на вакцины вырос. В отдельных центрах вакцинации уже заняты почти все места.