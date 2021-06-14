Для поддержания темпов вакцинации планируется более активная работа с отраслями и выездная вакцинация

В связи с замедлением темпов вакцинации от Covid-19 ответственные учреждения планируют более активно работать с отраслями и организовывать выездную вакцинацию в регионах и на мероприятиях, заявил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он напомнил, что вакцинация в первую очередь организована для защиты здоровья и жизни населения. Поэтому цель Минздрава — обеспечить максимально широкий охват вакцинацией, чтобы положить конец пандемии Covid-19 и защитить население Латвии. В свою очередь возможность посещения мероприятий привитыми жителями — это дополнительный бонус и преимущество.

"Мы видим, что в последние несколько недель спрос на первые дозы вакцин начал снижаться. Вероятно, это объясняется тем, что большая часть тех людей в Латвии, которые, по данным социологических опросов, ответили, что обязательно привьются при первой возможности, уже сделали это", — сказал министр.

По его словам, сейчас идет работа с людьми, занявшими выжидательную позицию, поэтому нужно менять виды коммуникации и мотивации.

"Мы работаем в правительстве над комплексом мотивационных и стимулирующих мер, которые изменят характер проекта вакцинации. Мы станем ближе к людям — организуем вакцинацию более удобным для людей способом", — сказал министр, назвав в качестве примера вакцинацию в торговых центрах, на мероприятиях.

"Наибольший упор следует сделать на работе с семейными врачами, чтобы привлечь их к вакцинации, особенно пожилых людей, которые является наиболее уязвимой группой. Не менее важно работать с отраслями, чтобы максимально увеличить количество привитых в конкретных целевых группах, такие как работники образования, сферы благосостояния", — сказал Павлютс.

Планируется также целенаправленная работа с регионами, например, в Латгале, и это будет специальный комплекс мер, в том числе выездная вакцинация.

По данным Национальной службы здравоохранения, на прошлой неделе прививки от Covid-19 получили на 21% меньше людей, чем на позапрошлой.