Для поддержки украинских беженцев создан портал majasbegliem.lv

Чтобы помочь украинским беженцам легче найти жилье в Латвии, движение "Хочу помочь беженцам" создало портал majasbegliem.lv, сообщила агентству ЛЕТА представитель движения Линда Якобсоне.

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На портале жители Латвии могут сообщить о жилье, которое готовы предоставить украинцам в аренду или бесплатно. Также на портале представлена практическая информация по вопросам аренды жилья. Все материалы подготовлены на латышском и украинском языках.

Портал majasbegliem.lv дает арендодателям возможность размещать бесплатные объявления и напрямую обращаться к украинским беженцам с предложениями жилья, обеспечивая возможность безопасного общения между потенциальными арендаторами и арендодателями.

Также на портале размещена информация о доступной финансовой помощи как для арендаторов, так и для людей, которые сдают жилье бесплатно, образец договора аренды на латышском и украинском языках, практическое руководство по аренде жилья.

Чтобы сделать процесс аренды более безопасным, совместно с центром "Martа" подготовлен материал о том, как распознать и предотвратить риски торговли людьми.

Инициатива финансируется Исландией, Лихтенштейном и Норвегией через программу грантов Европейской экономической зоны и Норвегии.