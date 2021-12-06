Для посещения кружков по интересам школьники будут сдавать тесты на Covid-19 и во время зимних каникул

Чтобы школьники могли посещать кружки по интересам, их тестирование на Covid-19 продолжится во время зимних каникул, — сообщили в Министерстве образования и науки (МОН).

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Комплекты для самотестирования дети смогут получить в своем учебном заведении. До начала каникул вакцинированным школьникам надо проводить тест раз в неделю, в то же время невакцинированные ученики раз в неделю должны сдавать лабораторный тест.

Для посещения кружков по интересам на каникулах невакцинированные от Covid-19 дети раз в неделю проводят самотестирование. В свою очередь, вакцинированные должны перед посещением кружка предъявить сертификат о вакцинации против Covid-19 или перенесенном заболевании.

Одновременно МОН указало, что количество тестов, доступных на неделе с 13 декабря, может измениться в зависимости от поставок комплектов для самотестирования на антиген. Информации об этом пока нет.

Кроме того, после каникул для возобновления обучения в безопасном режиме МОН призывает школьников провести тестирование на антиген вечером 4 января или утром 5 января перед отправкой в школу.

Зимние каникулы школьников продлятся две недели с 22 декабря по 4 января, и те школьники, у кого тест на Covid-19 будет отрицательным, возобновят очную учебу.

Тестирование учителей в декабре не проходит.