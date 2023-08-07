Для проезда через участки ремонтных работ на Валмиерском и Видземском шоссе требуется час

Самые большие ограничения движения в настоящее время действуют на Валмиерском шоссе (A3) на участке от моста через Гаую до поворота на Лиелстраупе и на Видземском шоссе (A2) на участке от поворота на Цесис (P20) до Ридзене, Об этом порталу Delfi сообщили в Latvijas Valsts ceļi.
Больше всего ремонтных работ в сети государственных дорог ведется сейчас на дорогах местного значения — на 22 участках. Также работы ведутся на 14 участках региональных дорог, на восьми участках главных государственных дорог, на 13 мостах на путепроводах.
Основные ограничения на главных государственных дорогах:
- на Видземском шоссе (А2) от Sēnīte до Сигулды для движения открыты обе проезжие части в каждом направлении. Ограничение скорости 70 км/ч, локально 50 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 20 минут;
- на Видземском шоссе (A2) от поворота на Цесис (P20) до Ридзене — семь участков со светофорами, объезд на участке Драбеши-Вайве. Закрыт съезд на Цесис (P20). Движение по действующему путепроводу. Ограничения скорости 50 и 70 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — час;
- на Валмиерском шоссе от моста через Гаую до поворота на Лиелстраупе (V280) четыре участка со светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 55 минут;
- на Даугавпилсском шоссе (A6) в Лиелварде три участка со светофором, ограничение скорости 50 км/ч, ограничение ширины 3 м, время проезда через участок ремонтных работ — полчаса;
- на Даугавпилсском шоссе (A6) на участке Плявиньской объездной дороги два светофора, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — полчаса;
- на дороге граница с Россией (Гребнево)–Резекне–Даугавпилс–граница с Литвой (Медуми) (А13) от Гребнево до Карсавы ограничение скорости 70 и 50 км/ч, четыре участка со светофорами. Время проезда через участок ремонтных работ — 50 минут.
Основные ограничения на государственных региональных дорогах:
- на участке автодороги Плявиняс–Мадона–Гулбене (P37) от Мадоны до Дзелзавы до четырех участков со светофорами, ограничение скорости 30, 50 и 70 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 50 минут;
- на дороге Рига-Эргли (P4) от Рижской объездной дороги (A4) до поворота на Тинужи два участка со светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — до 40 минут;
- на трассе Валмиера-Руиена-граница с Эстонией (Унгурини) (P17) от Валмиеры до Ренцены один участок с временным светофором и пять участков реверсивного движения со знаками приоритета, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 40 минут;
- на участке дороги Умурга–Цесис–Ливи (P14) от Сталбе до Цесиса движение регулируется светофорами на четырех участках. Ограничения скорости 70 и 50 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — 50 минут;
- на участке дороги Талси–Упесгрива (P127) от Упесгривы до Лайдзе ограничение скорости 70 и 50 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — 45 минут;
- на участке дороги Айзкраукле–Екабпилс (P76) от Сеце до станции Даугава два участка со светофором и один с регулировщиком, ограничение скорости 50 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — 30 минут;
- на дороге Валка-Виреши (P23) закрыто движение по мосту через Гаую и мосту через протоку Гауи, объезд по дороге Валка-Смилтене (P24), в пути нужно планировать до 25 минут.
- на дороге Мадона-Варакляны (P84) от Айзтилте до Варакляны один участок со светофором. Ограничения скорости 50 и 70 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — 20 минут;
- на дороге Тукумс-Ауце-граница с Литвой (P104) от Зебрене до Ауце регулировщики или светофоры на двух участках. Ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — до 20 минут.