Для проезда через участки ремонтных работ на Валмиерском и Видземском шоссе требуется час

Самые большие ограничения движения в настоящее время действуют на Валмиерском шоссе (A3) на участке от моста через Гаую до поворота на Лиелстраупе и на Видземском шоссе (A2) на участке от поворота на Цесис (P20) до Ридзене, Об этом порталу Delfi сообщили в Latvijas Valsts ceļi.

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Больше всего ремонтных работ в сети государственных дорог ведется сейчас на дорогах местного значения — на 22 участках. Также работы ведутся на 14 участках региональных дорог, на восьми участках главных государственных дорог, на 13 мостах на путепроводах.

Основные ограничения на главных государственных дорогах:

на Видземском шоссе (А2) от Sēnīte до Сигулды для движения открыты обе проезжие части в каждом направлении. Ограничение скорости 70 км/ч, локально 50 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 20 минут;

на Видземском шоссе (A2) от поворота на Цесис (P20) до Ридзене — семь участков со светофорами, объезд на участке Драбеши-Вайве. Закрыт съезд на Цесис (P20). Движение по действующему путепроводу. Ограничения скорости 50 и 70 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — час;

на Валмиерском шоссе от моста через Гаую до поворота на Лиелстраупе (V280) четыре участка со светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 55 минут;

на Даугавпилсском шоссе (A6) в Лиелварде три участка со светофором, ограничение скорости 50 км/ч, ограничение ширины 3 м, время проезда через участок ремонтных работ — полчаса;

на Даугавпилсском шоссе (A6) на участке Плявиньской объездной дороги два светофора, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — полчаса;

на дороге граница с Россией (Гребнево)–Резекне–Даугавпилс–граница с Литвой (Медуми) (А13) от Гребнево до Карсавы ограничение скорости 70 и 50 км/ч, четыре участка со светофорами. Время проезда через участок ремонтных работ — 50 минут.



Основные ограничения на государственных региональных дорогах:

