Для расселения украинских беженцев в Риге могут приспособить дом на ул. Унияс

Из программы господдержки стоит запросить финансирование, чтобы переоборудовать под прием беженцев из Украины принадлежащий рижскому самоуправлению социальный дом на ул. Унияс, 49 — такое предложение выдвинул 1 ноября жилищный комитет Рижской думы. Его еще должны одобрить депутаты на заседании думы, пишет портал rus.lsm.lv.

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В здании доступно 25 квартир-боксов, общее число жилых комнат — 50. Средняя площадь комнаты — примерно 12 кв.м. Расселить на этих жилых площадях можно до 125 человек, сообщается на сайте РД.

По предварительным подсчетам, затраты в пересчете на одного жильца составят 792 евро, или в совокупности 99 тысяч. Жилищный комитет указывает, что если запросить максимально доступное финансирование — 1000 евро на одну персону, то на оставшиеся средства можно закупить необходимую мебель и оборудование для жилых комнат. Кухни оснастят за счет муниципального бюджета, и видеонаблюдение оплатят тоже из него. Здание планируется приспособить и для людей с трудностями в передвижении (колясочников).

На первом этаже здания уже сейчас работает дневной центр социальных услуг Paaudzes, в котором поддержка предоставляется также украинским беженцам.