Для разогрева отрасли министр культуры предлагает возвести акустический концертный зал

Для выхода из кризиса, вызванного распространением Covid-19, Министерство культуры предлагает правительству осуществить все ранее нереализованные проекты в сфере искусства. Об этом в интервью Латвийскому радио сказал министр Наурис Пунтулис, отметив, что его приоритет — возведение Нового акустического концертного зала в Риге.

По его словам, министерство предлагает возвести акустический концертный зал, музей современного искусства, единое здание общественных СМИ, реализовать третью очередь реконструкции здания оперы и другие проекты.

Министр также напомнил, что в целом правительство попросят выделить на преодоление кризиса в сфере культуры 32 млн евро. Эти деньги хотят разделить на три направления: механизм компенсации учреждениям культуры, в том числе частному сектору, поддержку творческих людей и укрепление отрасли за счет государственных заказов.

Пунтулис говорит, что надо думать о будущем, а из кризиса выйти сильными, чтобы представитель отрасли не только выжили, но и могли творить.