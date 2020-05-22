"Для развития/За!" решило, что Бондарс может не уходить с поста главы Бюджетной комиссии Сейма

Правление политического объединения "Для развития/За!" провело голосование по поводу того, следует ли члену партии Мартиньшу Бондарсу, в отношении которого вступивл в силу приговор суда о солидарном взыскании 15 млн евро с бывших членов правления Latvijas Krājbanka, покинуть в связи с этим занимаемую сейчас должность руководителя Бюджетно-финансовой комиссии Сейма.

В итоге, как объявило "Для развития/За!", было решено "не предлагать смену руководства комиссии", так не удалось собрать необходимые для смещения Бондарса две трети голосов членов правления партии.

Ранее с заявлением, что приговор суда по делу о Krājbanka не накладывает на Бондарса "ни моральной, ни юридической необходимости уйти с должности руководителя комиссии", выступил член "Для развития/За!" министр защиты окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце.

Как считает Пуце, неблагоприятный для Бондарса приговор суда не означает, что политик признан виновным в каком-либо преступлении, а "лишь проиграл гражданский иск".

Более того, как отметил Пуце, с моральной точки зрения Бондарс тоже не обязан уходить с занимаемой должности, так как "люди, которые голосовали за него на выборах, уже тогда знали о данной судебной тяжбе и о том, что решение суда предыдущей инстанции уже было неблагоприятным для Бондарса".

Сам Бондарс в конце апреля заявил, что примет решение о дальнейших шагах по неблагоприятному для него постановлению суда об иске KPMG Baltics против бывшего правления Latvijas Krājbanka после ознакомления с решением департамента по гражданским делам Верховного суда, однако уже сейчас не исключает обращения в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека.

Бондарс занимал должность председателя правления банка в 2006-2009 годах.

Как сообщалось, в январе 2018 года суд арестовал счета и имущество Бондарса, чтобы взыскать с него 15 миллионов евро в связи с делом Krājbanka. 15 миллионов по решению суда Видземского предместья обязаны выплатить все семь бывших членов правления Latvijas krājbanka.