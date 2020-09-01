Будущая коалиция Рижской думы хочет создать Совет по сотрудничеству для решения спорных вопросов, свидетельствует информация в распоряжении агентства LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Меморандум о сотрудничестве подразумевает, что в совете смогут участвовать председатель думы и его заместитель, а также по два представителя от коалиционных фракций. Совет будет рассматривать вопросы в компетенции Рижской думы, а также вопросы, которые выдвинет кто-либо из участников совета.

Заседания совета состояться не реже раза в месяц.

У каждой фракции в совете будет один голос, решения будут приниматься абсолютным большинством голосов. Если голоса разделились поровну, то вопрос будет рассмотрен повторно на следующем заседании.

Первоначальная версия меморандума подразумевает, что партии могут совершенно независимо реализовывать свои цели на национальном уровне и имеют право критиковать позицию своих партнеров. В меморандуме указано, что коалиция Рижской думы и коалиция в правительстве это не одно и то же, так как в коалиции РД представлены партии, которых нет в правительстве и даже в парламенте. Согласно документу, одной из первых задач коалиции РД будет улучшение кодекса этики, в том числе введение запрета на разжигающие ненависть и нетерпимость речи.

Как уже сообщалось, четыре новоизбранные партии Рижской думы договорились формировать коалицию - “Развитие/За!/Прогрессивные”, “Новое Единство”, Новая консервативная партия, Национальное объединение/Объединение латвийских регионов.