Для учеников 1-6 классов учебный год не продлят

Этот учебный год для учеников 1-6 классов в Латвии продлен не будет, сообщает LETA со ссылкой на Центр содержания образования (VISC). Таким образом, учеба всех классов, за исключением 12-го, закончится 31 мая.

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Сертификаты о полученном основном образовании VISC выдаст 11 июня.

Что касается выпускного, 12 класса, то проводящие последний год в школе ученики закончат плановую учебу 14 мая. Теоретическую часть экзаменов будут сдавать с 8 по 18 июня, а практическую — до конца июня. 30 июня будут выданы сертификаты о полученном среднем образовании.

Для учеников 1-8 и 10-11 классов летние каникулы начнутся 1 июня и закончатся 31 августа. Для 9 и 12 классов каникулы официально начнутся с момента получения сертификата об образовании.