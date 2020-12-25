Для въезда в Турцию теперь потребуется негативный тест на Covid-19

Путешественникам, желающим попасть в Турцию, теперь придется перед полетом сделать анализ на Covid-19. В пятницу представители этой страны известили о нововведении Министерство здравоохранения Латвии, сообщает агентство LETA.

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Действительными будут признавать только результаты анализов на Covid19, проводимый по методике полимеразной цепной реакции, сделанный в течение 72 часов до въезда в Турцию.

К пассажирам самолетов это требование будет предъявляться уже с понедельника, к тем, кто направится в Турцию через сухопутные и морские границы, — со среды. Если позитивного теста показано не будет, придется по приезде соблюдать самоизоляцию 14 дней.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении комендантского часа в новогодние праздники в связи с пандемией. Он будет действовать с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января. Ранее жесткий комендантский час действовал только на выходных для местных жителей, туристов это не касалось. Решение было принято на фоне ухудшения ситуации с COVID-19.

Кроме того, Турция ввела десятидневный карантин для туристов, посещавших в течение последних десяти дней три страны — Великобританию, Данию и Южную Африку.