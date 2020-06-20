"До 10 августа не штрафуем!" Замглавы УДГМ Майра Розе о визах, документах и приглашениях в эпоху Covid-19

Как чрезвычайная ситуация отразилась на правовом статусе граждан, неграждан, иностранцев, гастарбайтеров, международных студентов? Заместитель начальника Управления гражданства и миграции Латвии (УДГМ, PMLP) Майра Розе пришла в передачу "Действующие лица" на LR-4, чтобы ответить на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.



Как чрезвычайная ситуация отразилась на правовом статусе граждан, неграждан, иностранцев, гастарбайтеров, международных студентов? Заместитель начальника Управления гражданства и миграции Латвии Майра Розе пришла в передачу "Действующие лица" на LR-4, чтобы ответить на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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В условиях пандемии Департамент гражданства и миграции резко сократил количество очных услуг. Просроченные визы и паспорта, неполученные и непродленные виды на жительство, аннулированные разрешения на работу… С такой реальностью столкнулись многие резиденты и нерезиденты Латвии, ставшие вынужденными нелегалами.

"Конечно, никто не был готов к тому, что случилось! Всем пришлось начать новую жизнь, — подтверждает Майра Розе. — Нам пришлось закрыть залы обслуживания клиентов. Принимали лишь тех, кому нужна е-подпись. Правительство оперативно отреагировало на ситуацию, приняв ряд нормативов. Новые правила действуют до конца года. Это интересное время, когда начали работать по-другому. Кое-что полезное сохраним и после…"

Как быть иностранцам в Латвии, если кончилась виза или вид на жительство?



Вопрос надо решить в течение 30 дней после окончания ЧС: оформить нужную визу/вид на жительство или уехать.

Чаще всего кончались виды на жительство. Без чрезвычайной ситуации в этом случае просрочка повлекла бы за собой штраф и оформление по срочному тарифу госпошлины. Сейчас это можно сделать, не приходя к нам, отправив документы по е-почте с электронной подписью или по обычной почте (последняя услуга возможна только до конца года). До 10 августа никого из просрочивших ВНЖ мы не штрафуем. Конечно, определенные сложности есть. Если раньше клиенты приходили к чиновнику, и тот объяснял, чего не хватает. Сейчас надо все самим…

Шенгенские визы тоже можно продлить через наши отделения. Документы нам присылают курьерской почтой, мы оформляем и сообщаем, когда прийти и забрать. Если виза закончилась во время чрезвычайной ситуации, то человек может находиться в Латвии до 10 августа с просроченной визой, но до этого срока он должен пересечь границу своей страны. Правда, если он летит не напрямую, а через другую страну (например, через Франкфурт), там ему могут сказать, что мы не можем читать все законы всех стран. В этом случае ему лучше прийти к нам за визой, дозвонившись до управления и отправив документы.

Какие услуги можно получить очно, а какие — заочно?



Очно мы принимаем лишь клиентов, которые оформляют удостоверяющие личность документы — паспорта, ID-карточки, виды на жительство. Не все клиенты осознали, что ситуация изменилась. Раньше люди прилетали из другого государства и сразу шли к нам за документами, когда им удобно. Сейчас некоторые хотели того же, но нам надо было защитить наших сотрудников и клиентов.

Мы до сих пор не полностью открыты. Также просим всех, кто приходит к нам за документами, одевать защитные маски. Правда, во время фотографирования ее надо будет снять.

Как оформлять приглашения на въезд в Латвию?



Приглашения и вызовы теперь и впредь будут оформляться только электронно. На месте такой услуги мы больше оказывать не будем. Сделать электронный вызов можно двумя способами.



Для физических и юридических лиц — через сайт Latvija.lv, в разделе электронных услуг (e-pakalpojums) — идентифицироваться можно через интернет-банк. Для юридических лиц и тех, кто приглашает на работу — это можно сделать по е-почте с е-подписью (все документы должны быть с электронной подписью).



Если какая-то бабушка не умеет сама это сделать в интернете, то ей придется найти помощь — родственников, друзей, в библиотеках и центрах самоуправлений по обслуживанию клиентов.



Продлят ли срок визы в Латвию тем, кто не успел приехать?



Нет, конечно.



Лучше оформлять новый паспорт или ID-карту?



С 1 января 2023 года главным документом в Латвии станет ID-карта. Если человек приходит за паспортом — ему сразу выдадут и карточку. Паспорта будут нужны только для пересечения границ третьих стран — России, Великобритании… Это будет документ для проезда… Вопрос, будет ли в ID-карточках информация о детях поднимался много раз, над этим работают.



Как поменять паспорт лежачему больному?



У нас всегда были услуги по выезду на дом. И они будут возобновлены до окончания года — надо интересоваться в своем отделении УДГМ.



Что происходит с числом беженцев в Латвии?



У нас убежище могут просить только те, кто находится в Латвии или добрались до нашей границы. Коронавирус ограничил передвижения. Но все равно, в этом году зарегистрировано 49 просителей убежища и еще 17 запрашивают его по второму разу.



Как пригласить гастарбайтеров на работу в Латвии?



Как и раньше. Приглашения и вызовы мы оформляем. Единственная проблема — с посольствами, где можно получить визу. Она не везде восстановлена в полную силу. И границы еще не открыты для всех, у кого есть визы.

Если человек находится за пределами Латвии, то чтобы ему в первый раз получить ВНЖ, он должен подать документы через посольство в своей стране. Запрос по почте могут посылать только те, кто хочет зарегистрировать или продлить вид на жительство. Со своей стороны мы можем сделать все.

Что делать гастарбайтеру, если он теряет работу?



Сейчас работодатели часто обращаются к нам с просьбой аннулировать вид на жительство своим работникам, потому что для них нет работы. Если человек работоспособный, то пока он в Латвии другой работодатель может его взять и переоформить ВНЖ на себя — тогда человек остается. Но сделать новый ВНЖ, не выезжая из Латвии, можно лишь в тот период, пока не аннулирован старый ВНЖ.

Статистика по гастарбайтерам сегодня печальная. В этом году выдано неполных четыре тысячи новых разрешений на работу до 1 июня. В прошлом году это число было 15 000.

Откуда чаще приезжают гастарбайтеры?



Традиционные главные доноры рабочей силы для Латвии — Украина, Беларусь и Россия, а также Узбекистан, Индия, Грузия. Самая востребованная профессия — дальнобойщики: это 42% всех запросов на разрешения работы.



Можно ли приехать и потом оформлять документы на работу?



Если у человека есть Шенгенская виза, он добрался до Латвии и нашел работу — можно отсюда оформлять все разрешения по почте. До конца года это разрешено. Но в обратном порядке нельзя: сперва начать работать, а потом оформлять. Такое разрешено только гражданам ЕС.



Может ли супруг-резидент не продлить ВНЖ своему партнеру-нерезиденту?



Может. Ведь именно резидент — приглашающая сторона, которая отвечает за своего партнера по браку, иностранца. Он может просто не делать приглашение.

Со стороны УДГМ, если пара прожила год вместе, я не знаю случая, чтобы мы отказывали удовлетворить запрос на ВНЖ. Конечно, если люди реально не живут вместе, а брак фиктивный — откажем. Все проверяется.

Как иностранный рабочий может получить ПМЖ?



Если иностранец по разным легальным причинам прожил в Латвии непрерывно пять лет (правда, год учебы в вузе считается как полгода), можно запрашивать постоянный вид на жительство. Надо знать госязык на категорию А2, иметь постоянный доход и уметь доказать, что ты в общей сложности выезжал за границу не больше чем на год. Скажем, для дальнобойщиков это нереально. Очень немногие этим жестким условиям удовлетворяют.



Смогут ли приехать иностранные студенты?



Вид на жительство в связи с поступлением в вуз был очень популярным. Наши вузы активно работали на экспорт образования. В этом время пригласить студентов стало довольно сложно. Это связано и со знанием языка, и с ситуацией Covid-19. Оформлять вид на жительство в связи с учебой можно, но проблема чаще всего снова в посольствах — как там получить D-визу для учебы.

