До 10 января анализ на Covid-19 можно сдавать без направления врача

Министерство здравоохранения сегодня продлило срок, в течение которого жители Латвии могут сдавать анализы на Covid-19 без направления врача. Возможность сохраниться до 10 января, сообщили Delfi в Минздраве.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сдать тест может любой, кто заметил у себя признаки инфекции дыхательных путей, повышенную температуру, нарушения обоняния, нарушения ощущения вкуса и тому подобные симптомы. Люди, прибывшие из Великобритании и Южноафриканской республики могут сдать тест, даже если у них нет симптомов.

Записаться на анализ можно по номеру 8303. Время работы пунктов приема анализов можно найти на домашней страничке Национальной службы здравоохранения.