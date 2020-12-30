До 10 января анализ на Covid-19 можно сдавать без направления врача
Foto: Shutterstock

Министерство здравоохранения сегодня продлило срок, в течение которого жители Латвии могут сдавать анализы на Covid-19 без направления врача. Возможность сохраниться до 10 января, сообщили Delfi в Минздраве.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сдать тест может любой, кто заметил у себя признаки инфекции дыхательных путей, повышенную температуру, нарушения обоняния, нарушения ощущения вкуса и тому подобные симптомы. Люди, прибывшие из Великобритании и Южноафриканской республики могут сдать тест, даже если у них нет симптомов.

Записаться на анализ можно по номеру 8303. Время работы пунктов приема анализов можно найти на домашней страничке Национальной службы здравоохранения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
5 идей новогодних подарков для жены или девушки
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота