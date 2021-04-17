До 14:00 в центрах вакцинации прививки от Covid-19 получили почти 3900 человек

До 14:00 в центрах массовой вакцинации вакцину от Covid-19 производства компании AstraZeneca получили почти 3900 человек, сообщили в бюро вакцинации.

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Сегодня в центрах массовой вакцинации семи городов — Риги, Даугавпилса, Лиепаи, Резекне, Елгавы, Юрмалы и Цесиса — прививку от Covid-19 может сделать любой житель страны. Однако во многих центрах вакцинации живые очереди уже закрыты, потому что количество доступных вакцин ограничено.

Все вакцины уже использованы в центре ATTA, вакцинация в выставочном центре "Кипсала", Елгаве, Резекне, Даугавпилсе, Юрмале, Цесисе и Лиепае еще продолжается.