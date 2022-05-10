До 16 мая идет запись первоклассников в школы Риги

В этом году родители могут записать детей в первый класс в школах Риги до 16 мая. Об этом агентству LETA сообщили в Рижской думе.

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16 мая учебные заведения Риги начнут укомплектовывать первые классы на следующий учебный год. В процессе школы сделают список претендентов — приоритет будет отдаваться тем детям, которым в этом году исполняется семь лет, а если останутся свободные места, в первые классы смогут принять и шестилетних детей.

После 17 мая рижские школы отправят электронные или бумажные письма родителям, в которых сообщится, попал ли ребенок в список претендентов. В течение десяти календарных дней с момента получения письма родители должны будут подать заявление о принятии ребенка в первый класс — это можно сделать электронно или очно.

В Рижской думе напоминают, что родители или законные опекуны ребенка могут обратиться в Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы, чтобы узнать, есть ли места в школах, ближайших к декларированному адресу проживания ребенка.