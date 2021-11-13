До 16 ноября пройдет еще 50 выездных вакцинаций в регионах Латвии

До 16 ноября в Латвии пройдет более, чем 50 выездных вакцинаций от Covid-19. Это позволит приблизить услуги вакцинации к повседневной жизни людей. Выездная вакцинация пройдет в округах Резекне, Лимбажи, Алуксне, Бауски, Ливаны, и Смилтене.

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В осенний период выездная вакцинация в основном будет проходить в населенных пунктах с низким охватом вакцинации, где жителям сложно добираться до прививочных пунктов.

Выездная вакцинация проходит без предварительной записи, в порядке живой очереди. В таких пунктах можно будет получить вакцину Moderna и Janssen, а жители до 25 лет смогут привиться Pfizer.

Расписание:

Суббота, 13 ноября:

С 9:00 до 10:03 Резекненский край, волость Соколки, Клуб-библиотека

С 11:30 до 14:00 Резекненский край, Вилянский дом культуры

С 15:00 до 16:30 Резекненский край, управление волости Декшари

С 13:00 до 16:00 Резекненский край, дом культуры Мальтас

С 8:00 до 11:00 Резекненский край, Озолайнский народный дом

С 9:00 до 14:00 Лимбажская городская поликлиника

С 10:00 до 15:00 Добельский спортивный центр

С 13:00 до 17:00 Лиепая, улица Лазаретес, 7

С 10:00 до 16:00 Валмиерский край, дом культуры Стренчи

С 9:00 до 13:00 Бауска, центр здоровья Вецумниеки

С 10:00 до 17:00 Кулдига, легкоатлетический манеж

Воскресенье, 14 ноября:

С 09:00 до 10:30 Резекненский край, Дом культуры Рикавской волости

С 11:30 до 13:00 Резекненский край, Народный дом Нагльской волости

С 14:00 до15:30 Резекненский край, Дом культуры Гайгалвской волости

С 16:30 до 18:00 Резекненский край, Стружанская волость, улица Миера, 14

С 10:00 до 13:00 Резекненский край, Дом культуры Раунасской волости

С 14:00 до 17:00 Резекненский край, Дом культуры Друсту

С 9:00 до 15:00 Резекненский край, Плявиньский дом культуры

Понедельник, 15 ноября:

С 09:00 до 10:30 Резекненский край, Дом культуры Веремской волости

С 11:30 до 13:00 Резекненский край, Дом культуры Ленджской волости

С 14:00 до 15:30 Резекненский край, Дом культуры Берзгалской волости

С 16:30 до 18:00 Резекненский край, Народный дом Илзескалнсской волости

С 9:00 до 12:00 Алуксненский край, Народный дом Педедзской волости

Вторник, 16 ноября:

С 09:00 до 10:30 Резекненский край, Дом культуры Дрицанской волости

С 11:30 до 13:00 Резекненский край, Сакстагальский центр общественных мероприятий

С 14:00 до 15:30 Резекненский край, Аудриньская начальная школа

С собой на вакцинацию нужно взять удостоверение личности (паспорт или ID карту), и паспорт прививок, если такой имеется. На вакцинацию лучше приходить в одежде, которая позволяет легко освободить плечо.

Подросткам 12-13 лет необходимо присутствие матери, отца или другого законного опекуна, у которых при себе есть паспорт или удостоверение личности, а также подтверждающий документ о ребенке — свидетельство о рождении ребенка, запись о ребенке в паспорте или нотариально заверенная доверенность).