До -20 градусов. Теплая и дождливая погода сменится метелями и морозом

На этой неделе в Латвии ожидается переменчивая погода — рекордно высокая температура, дожди и сильный ветер сменятся метелями и сильным морозом, прогнозируют синоптики.

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В понедельник вечером и в ночь на вторник в Латвии пройдут сильные дожди, а температура составит +5…+10 градусов, побив прежние температурные рекорды. Во вторник ночью и утром ожидаются порывы западного ветра до 16-21 метра в секунду, воздух станет холоднее. Ветер может ломать ветви деревьев и причинять другие незначительные повреждения.

В ночь на среду температура опустится чуть ниже нуля. Вечером в среду и в четверг ожидаются сильный снегопад и метели с порывистым восточным ветром. На большей части территории страны вновь образуется снежный покров, местами его высота может превысить 10 сантиметров.

В пятницу ожидается мороз до -15 градусов, а в конце недели столбики термометров могут опуститься до -20 градусов.

На следующей неделе морозы ослабнут, возможна оттепель, осадки и порывистый ветер.