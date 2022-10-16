До 31 октября рижане могут голосовать за проект благоустройства микрорайонов (+ список 30 проектов)

Сейчас на платформе balso.riga.lv/projekti выложены описания тридцати проектов благоустройства территорий в разных районах столицы. Подавляющее большинство проектов предусматривают организацию в районах детских и спортивных площадок, скверов и парков отдыха. Каждый рижанин может поддержать один из проектов своим голосом, что увеличит шансы на реализацию замысла.
Голосование за все 30 идей развития микрорайона, представленных на конкурс, проходит на сайте balso.riga.lv и лично в клиентских пунктах Центра жителей микрорайона города Риги. Каждый житель может проголосовать только один раз, поэтому поддержите только один проект. Голосовать может любой желающий, достигший 16-летнего возраста.
Самоуправление реализует планы, которые получат наибольшую поддержку рижан при голосовании. Поддержанные проекты будет реализовывать Управление благоустройства территорий Рижской думы.
Бюджет участия — это возможность для жителей напрямую решать, как будет использоваться часть городского бюджета, как путем представления планов развития микрорайона самостоятельно, так и путем голосования за те, которые реализует муниципалитет. В этом году финансирование бюджета участия составляет 700 000 евро, а на реализацию каждой идеи доступно максимум 70 000 евро. Это означает, что не менее 10 из 30 идей, вынесенных на голосование, будут реализованы.
В предыдущем конкурсе долевого бюджета в 2021 году общее доступное финансирование составило 500 000 евро, и рижане поддержали 12 проектов. Всего проголосовало 19 011 человек.
По итогам первой недели голосования в этом году лидируют проекты (кликнув на каждое название — вы можете подробно почитать о проекте):
- Благоустройство набережной канала Зунда и набережной Намея;
- Уголок отдыха в Пурвциемсе
- Игровая площадка в Милгрависе
- Детская площадка в Биерини
- Детская площадка в дюнах Зиепниекканлнса
- Спортивный и гимнастический центр в Кенгарагсе
- Сквер в Золитуде
- Прогулочная тропа вдоль озера Югла
- Ворота Брасы (благоустройство сквера на углу улиц Миера и Хоспиталю)
- Площадка для выгула и занятий с собаками в Ильгюциемсе
- Скейтпарк в Вецмилгрависе
Если бы итоги голосования были подведены сегодня, то именно перечисленные выше проекты бы получили шанс на реализацию — за них подано достаточно много голосов. Однако у рижан из других районов есть шансы проголосовать и за следующие, пока отстающие по популярности проекты:
- Обустройство площадки выхода на пляж в Вецаки
- Расширение детской игровой площадки в парке Саркандаугавы
- Дальнейшее благоустройство лесопарка в Дарзини
- Оборудование многофункциональной площадки отдыха на Тейке
- Культурное пространство скейтпарка в Межапарке
- Детский парк мануфактуры Засулаукса
- Оборудование луга для пикников у Кишэзерса в Чиекуркалнсе
- Создание места отдыха и прогулочной тропы у канала Хапака (Болдерая)
- Благоустройство территории возле Агенскалнской библиотеки
- Кино-сквер в Кенгарагсе
- Вторая очередь бетонного бассейна скейтпарка в Агенскалнсе
- Спортивный комплекс под открытом небом в Бикерниекском лесу Пурвциемса
- Безопасный путь к морю в Вецдаугаве
- Тротуар вдоль Гайльзерса (частичная реализация)
- Приведение в порядок руин бывшего здания корчмы усадьбы Мазюмправа (Румбула, Кенгарагский променад)
- Возвращение исторических насаждений — верб в районе ротационного круга Славу (Дарзциемс)
- Площадка для выгула собак на улице Патверсмес (Саркандаугава)
- Оборудование освещения игровой и спортивной площадки в Дзирциемсе
- Установка столбиков безопасности в Межциемсе (частичная реализация)
- Организация пешеходного перехода и площадки возле здания Анатомикума (центр города, кольцо 7-го и 1-го трамваев возле улицы Аусекля)
- Детская площадка "Золотая шайба" в Берги
- Создание парка диск-гольфа в Бишумуйже
- Создание "умных" хранилищ для личных вещей в Межапарке
- Создание культурного пространства, благоустройство территории Луцавсалы.