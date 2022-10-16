До 31 октября рижане могут голосовать за проект благоустройства микрорайонов (+ список 30 проектов)

Сейчас на платформе balso.riga.lv/projekti выложены описания тридцати проектов благоустройства территорий в разных районах столицы. Подавляющее большинство проектов предусматривают организацию в районах детских и спортивных площадок, скверов и парков отдыха. Каждый рижанин может поддержать один из проектов своим голосом, что увеличит шансы на реализацию замысла.

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Голосование за все 30 идей развития микрорайона, представленных на конкурс, проходит на сайте balso.riga.lv и лично в клиентских пунктах Центра жителей микрорайона города Риги. Каждый житель может проголосовать только один раз, поэтому поддержите только один проект. Голосовать может любой желающий, достигший 16-летнего возраста.

Самоуправление реализует планы, которые получат наибольшую поддержку рижан при голосовании. Поддержанные проекты будет реализовывать Управление благоустройства территорий Рижской думы.

Бюджет участия — это возможность для жителей напрямую решать, как будет использоваться часть городского бюджета, как путем представления планов развития микрорайона самостоятельно, так и путем голосования за те, которые реализует муниципалитет. В этом году финансирование бюджета участия составляет 700 000 евро, а на реализацию каждой идеи доступно максимум 70 000 евро. Это означает, что не менее 10 из 30 идей, вынесенных на голосование, будут реализованы.

В предыдущем конкурсе долевого бюджета в 2021 году общее доступное финансирование составило 500 000 евро, и рижане поддержали 12 проектов. Всего проголосовало 19 011 человек.

По итогам первой недели голосования в этом году лидируют проекты (кликнув на каждое название — вы можете подробно почитать о проекте):

Если бы итоги голосования были подведены сегодня, то именно перечисленные выше проекты бы получили шанс на реализацию — за них подано достаточно много голосов. Однако у рижан из других районов есть шансы проголосовать и за следующие, пока отстающие по популярности проекты: