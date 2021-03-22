До конца апреля можно будет бесплатно сдать в утилизацию старые и битые зеркала
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С 22 марта по 30 апреля рижане смогут бесплатно утилизировать ненужные зеркала. Акцию проводят компания Stikla Serviss и экологическая организация Zaļā josta.

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"Это уже четвертый год, когда мы даем жителям Риги возможность полностью бесплатно утилизировать ненужные зеркала. В прошлые годы отзывчивость жителей была на удивление велика", — рассказала представитель Zaļā josta Лайма Кублия.

Зеркала не предназначены для повторной переработки, поэтому их нельзя выбрасывать в контейнеры для стекла. Зеркала большого размера, особенно в рамках и на деревянной основе, классифицируются как крупногабаритные отходы, и за их утилизацию обычно надо платить. Жители Риги и Рижского района могут доставлять их на полигон Гетлини.

С 22 марта по 30 апреля любые зеркала вне зависимости от размера и степени разбитости будут приниматься бесплатно в филиалах Stikla Serviss в Риге, на улице Тома, 4 и на улице А. Бриана, 10.

Участники акции получат скидку 20% на покупку нового зеркала. А сданные в утилизацию зеркала будут, насколько это возможно, отреставрированы и переданы в дар организациям, где в них нуждаются больше всего и где они смогут прослужить долгие годы. В результате акции не только уменьшится количество стекла на мусорных полигонах, но и сэкономятся ресурсы.

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