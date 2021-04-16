До конца года на остановках в Риге поставят новые навесы с улучшенным дизайном

До конца года в Риге планируется установить около 100 навесов для остановок общественного транспорта нового дизайна, которые заменят старые навесы, срок действия которых истек.

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Как отметили в Рижской думе, новые навесы остановок общественного транспорта планируется создать с учетом индивидуальной идентичности Риги и возможности обеспечить интеграцию в них интеллектуальных технологий. При разработке спецификации на закупку также будет проанализирован опыт проектирования и функциональности навесов в других странах и городах.

Созданная распоряжением председателя думы в Рижском самоуправлении рабочая группа уже приступила к разработке технического задания процедуры закупки. Не позднее июля планируется разработать и утвердить документацию, необходимую для закупки. Закупку будет осуществлять Департамент сообщения Рижской думы.

По окончании срока размещения временных построек компания наружной рекламы JCDecaux в этом году планирует демонтировать принадлежащие ей навесы около 100 остановок общественного транспорта по всей территории Риги. Понимая потребности жителей Риги, самоуправление призвало компанию отложить демонтаж остановок общественного транспорта до тех пор, пока в результате закупок новые навесы не будут доставлены в самоуправление.