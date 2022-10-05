До конца октября для учета питания в рижских школах еще будут использоваться талоны

До конца октября для учета питания, полученного учащимися в рижских школах, еще будут использоваться талоны, сообщили в городской думе.

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В настоящее время происходит переход на систему QR-кода, но тестирование и внедрение кодов еще продолжается, поэтому пока используются обеденные талоны и другие решения, например, составленные классными руководителями списки заказанных и отмененных обедов. Ожидается, что полноценное использование QR-кодов во всех 249 муниципальных учебных заведениях начнется после осенних каникул, однако разработчики платформы pusdienlaiks.lv делают все возможное, чтобы это произошло раньше, отметили в думе.

Ранее было получено множество жалоб и несколько тысяч электронных писем с вопросами о работе платформы, большинство из них касалось виртуальных кошельков для платежей за питание. Как поясняют разработчики, после совершения перевода деньги появляются в виртуальном кошельке в течение одного рабочего дня, о чем владелец кошелька уведомляется электронным письмом.

При пропуске детьми занятий в школе отменить заказ на обед можно в разделе платформы "Мероприятия". Если отсутствие ребенка на этой неделе или в определенные дни этой недели, то есть с 3 по 7 октября, было зарегистрировано в "e-klase.lv", "mykoob.lv" или о нем было сообщено поставщику питания или учителю, но деньги с виртуального кошелька платформы были списаны, эти случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке и деньги будут возвращены. О таких случаях следует сообщить в службу поддержки клиентов atbalsts@pusdienlaiks.lv или связавшись с поставщиком питания.

С 3 октября в Риге родители части школьников и воспитанников детских садов должны вносить доплату за обеды. Изменения касаются 249 учебных заведений самоуправления, в целом более 93 000 учащихся. На данный момент платформа pusdienlaiks.lv уже администрирует более 74% данных об учащихся учебных заведений. Родителям, которые пока не успели подписать договор, предлагается сделать это в течение недели.

Как сообщалось ранее, предприятия, оказывающие услуги общественного питания дошкольным учреждениям и школам Риги, переходят на платформу pusdienlaiks.lv, где будут заключать договоры и получать плату за питание детей. При этом у родителей есть возможность выбрать, подписать ли договор электронной подписью или в бумажной форме. На первых этапах работы платформы были констатированы проблемы с регистрацией, по поводу которых родители детей выражали недовольство в социальных сетях.