До мая 2026 года должны быть проложены веломаршруты, соединяющие Ригу с пригородами

С 3 апреля начинается подача проектов создания веломаршрутов в пяти приоритетных коридорах в ареале Рижской метрополии. Реализация представленных проектов позволит создать в Риге и пригородах столицы единую инфраструктуру велосипедных дорожек, обеспечив тем самым жителям доступность "зеленой" мобильности между населенными пунктами.

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На развитие велосипедной инфраструктуры запланировано финансирование из Фонда восстановления (AF) в размере 34,5 млн евро. Пять самоуправлений представят проекты строительства, реконструкции, реновации, улучшения или приспособления велосипедных дорожек в соответствии с нормативно-правовой базой для осуществления инвестиций. В проекте будут участвовать самоуправления Риги, Ропажского, Кекавского, Марупского и Адажского краев.

Срок подачи проектов до 31 июля текущего года. Велосипедные маршруты предполагается проложить до 31 мая 2026 года (максимальный срок реализации проекта) в следующих приоритетных коридорах: Рига — Царникава, Рига — Улброка, Рига — Кекава, Рига — Бабите — Пиньки, Рига — Марупе. Реализация проектов в приоритетных коридорах и соответствующие получатели средств определены в плане Фонда восстановления, поэтому подача новых предложений не планируется.

Развитие велодорожек является одним из обязательных условий взаимосвязи регионов, что будет способствовать улучшению экологии и качества жизни в регионах. Это одна из мер реформы по озеленению транспортной системы Рижской агломерации, реализуемой Меморандумом о взаимопонимании, в которую планируется инвестировать в общей сложности 295 миллионов евро финансирования Фонда восстановления (AF). Цель реформы — снизить негативное влияние транспорта на качество столичной среды и создать комплексные услуги общественного транспорта, отвечающие потребностям горожан. Ожидается, что реализованная реформа внесет положительный вклад в достижение европейских "зеленых" целей.