До октября будет закрыто движение на ряде улиц в Иманте — в связи со строительством водопровода

В связи с прокладкой сетей водопровода и канализации в Иманте с 19 июля и по 31 октября будет закрыто движение транспортных средств на ряде улиц.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На улице Слокас движение будет закрыто на участке от ул. Бебербекю до проспекта Курземес.

На улице Айритес ограничения будут действовать на участке от улицы Зиедоня до до здания по адресу улица Айритес 6, работа будет идти поэтапно.

Предприятия, проводящие работы, должны обеспечить размещение дорожных знаков и доступ и подъезд горожан к месту жительства и учреждениям, которые находятся на указанных участках улиц.