До сентября будет закрыт доступ к памятнику в Пардаугаве

В среду, 11 мая, территория вокруг памятника в Пардаугаве вновь была огорожена, а Государственная полиция издала указ: доступ к монументу будет закрыт до 31 августа текущего года. Распоряжение вступило в силу с момента публикации.

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Соответственный указ под номером 336 в среду вечером (в 18:12) был опубликован в официальной газете Latvijas vēstnesis.

Запрещено не только находиться на территории ансамбля от улицы Бариню до бульвара Узварас, но также останавливать и парковать транспортные средства на прилегающей территории на улицах Бариню от бульвара Узварас до улицы Херманя, на бульваре Узварас от улицы Бариню до улицы Ояра Вациеша.

Решение о запрете будут пересматривать раз в месяц, начиная с 1 июля текущего года. Правоохранительные органы будут учитывать риски общественной безопасности.