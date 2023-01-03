До середины января можно будет заказать бесплатный вывоз елки

Компания Eco Baltia vide, занимающаяся вывозом мусора, будет забирать на переработку елки у жителей крупных городов Латвии, сообщает Латвийское радио.

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Дата, до которой можно заказать бесплатный вывоз елки, в разных городах может отличаться — например, в Лиепае это 20 января, а в Салдусе — 10 января. После этих чисел услуга будет платной — либо можно будет привезти елку на пункт сортировки отходов самим.

Подать заявку можно по телефону и по электронной почте, елки будут забирать по пятницам.

Иво Скрипко, руководитель лиепайского филиала Eco Baltia vide, отмечает, что с каждым годом латвийцы все бережнее относятся к природе. "В прошлом году мы собрали около 500 елок. Кто-то привозит сам, кто-то распиливает елку и выбрасывает в мусорный контейнер, но это неправильно. Контейнер предназначен для сухих бытовых отходов, а елки — это зеленые отходы", — объясняет он.

Собранные елки пойдут на переработку — например, на производство щепы. Принимаются только елки высотой до 2,5 метров.