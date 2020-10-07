До сих пор Covid-19 затронул 47 учебных заведений
Foto: Shutterstock

До сих пор заболеваемость Covid-19 затронула 47 учебных заведений, рассказал в среду директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В 11 учебных заведениях выявлены пять или больше заболевших Covid-19, что означает местное распространение вируса. По словам эпидемиолога, это подтверждает, что нужно продолжать соблюдение мер предосторожности.

В то же время на этой неделе пока не выявлен ни один крупный очаг инфекции, а на прошлой неделе — несколько. Сейчас очаги образуются по месту жительства людей или в трудовых коллективах, считает специалист.

Как сообщалось, в минувшие сутки в Латвии выявлено еще 67 новых случаев Covid-19.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Юрий Перевощиков Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Что привезти на память из Вентспилса
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини