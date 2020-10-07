До сих пор Covid-19 затронул 47 учебных заведений

До сих пор заболеваемость Covid-19 затронула 47 учебных заведений, рассказал в среду директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В 11 учебных заведениях выявлены пять или больше заболевших Covid-19, что означает местное распространение вируса. По словам эпидемиолога, это подтверждает, что нужно продолжать соблюдение мер предосторожности.

В то же время на этой неделе пока не выявлен ни один крупный очаг инфекции, а на прошлой неделе — несколько. Сейчас очаги образуются по месту жительства людей или в трудовых коллективах, считает специалист.

Как сообщалось, в минувшие сутки в Латвии выявлено еще 67 новых случаев Covid-19.