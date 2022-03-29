До воскресенья в латвийских больницах с Covid-19 находились семь беженцев из Украины

С 7 по 22 марта в латвийские больницы были доставлены семь украинских беженцев, зараженных Covid-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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С 7 по 20 марта в Латвии Covid-19 был диагностирован у 89 украинцев. Трое из госпитализированных пациентов находятся в стационаре Gaiļezers, по одному — в Детской клинической университетской больнице, Елгавской городской больнице, Видземской больнице и Клинической университетской больнице им. Страдыня.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 тысяч среди украинских беженцев в Латвии составляет 825,2, что в три раза ниже, чем среди населения Латвии.

Из жителей Украины с диагностированным Covid-19 в Латвии большинство, или 78,6% составляют женщины, 21,4% — мужчины.