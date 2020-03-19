Добровольцы будут ходить в магазин пенсионерам, которые боятся выйти из дома из-за пандемии

Группа рижских добровольцев объявила, что будет помогать пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями и всем, кто боится выйти из дома во время пандемии. "Если вам или вашим близким нужна помощь: сходить в магазин или в аптеку, выгулять собаку, перевести или разъяснить что-либо, касающееся ситуации с вирусом, — пишите здесь или звоните нашим координаторам", — гласит объявление в их группе на Facebook, которое набрало уже более семи тысяч репостов.

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Волонтеры — 15 человек из разных районов Риги.

Собравшая группу единомышленников Жанна Карелина рассказала порталу Delfi, что к ним уже звонили пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

"Пока сложно сказать, сколько визитов будет всего, учитывая, что мы второй день только работаем. Визитов пока около 10 в день, но количество заявок растет", — объяснила она.

Организаторы надеются на появление новых волонтеров, особенно из других городов, чтобы можно было помочь как можно большему количеству людей из зоны риска.