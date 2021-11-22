Добровольцы уговорили вакцинироваться более тысячи нерешительных сениоров
Foto: LETA

Во время акции "Помоги Себе. Помоги другим", которую провели волонтеры движения #vieglipalīdzēt (#помогатьпросто) и латвийские сеньоры, согласились привиться около тысячи пенсионеров, которые прежде не были уверены. Об этом агентству LETA рассказала представительница #vieglipalīdzēt Илзе Янковска.

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Целью акции было популяризировать вакцинацию от Covid-19 среди сомневающихся пожилых людей при помощи организаций сениоров и отдельных сениоров. За время акции на вакцинацию решились более тысячи сениоров из разных регионов Латвии — Дагды, Лудзы, Риги, Прейли, Малнавы, Гулбене, Кулдиги, Валки и других.

Организаторы кампании, признают, что она однозначно имела смысл, так как в каждом регионе хотя бы несколько сениоров отправились на вакцинацию после разговора. При этом страхи тех, кто сомневается, по-прежнему велики.


Сениоры, неготовые прививаться, часто боятся "побочек", доверяя непроверенной информации, ждут, когда в Латвии станет доступна российская вакцина или просто не поясняют свой выбор не вакцинироваться, рассказывают представители "#vieglipalīdzēt".Однако личный разговор и готовность звонящего поделиться собственным опытом перенесенной болезни или вакцинации, способны переубедить некоторых людей.

Очень важны индивидуальные беседы с сениорами, важно поговорить и выслушать каждого, так как у всех могут быть разные сложности. Например, некоторые признавались, что им трудно отстоять очередь на вакцинацию, и волонтеры могут помочь решить, как попасть на вакцинацию проще и удобней, рассказывает заведующая Кулдигской школы сениоров Рута Орлова.

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