Доходы кандидата в мэры Риги Кирсиса достигли 83 000 евро

В прошлом году доходы бывшего депутата Рижской думы и кандидаты в мэры столицы Вилниса Кирсиса ("Новое Единство") достигли 83 000, свидетельствует декларация должностного лица, поданная в Службу госдоходов (СГД, VID).

Большую часть доходов — 42 300 евро — Кирсис получил в виде дивидендов от компании Fors Fortis, в которой ему принадлежала доля капитала в 2845 евро. В декларации указано, что в 2019 году начата процедура ликвидации предприятия, перед которым компания поделила имущество и выплатила дивиденды за период с 2008 по 2011 год.

Помимо того 20 870 евро Кирсис получил от Министерства иностранных дел, занимая должность советника министра, а 5893 евро — от Министерства экономики, где также был советником министра.

13 332 евро Кирсис получил в виде зарплаты в Рижской думе, а 970 евро — за работу в штабе Земессардзе.

Кирсису принадлежит земельный надел в Галкалнском крае, квартира в Риге и часть капитала в компании Štovītes (на 2276 евро), два автомобиля — "Mercedes benz 420" (1989 года выпуска) и "Subaru forester" (2009 года выпуска).

У политика нет накоплений, но имеются долговые обязательства на сумму 127 000 евро.