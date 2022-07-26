Долг клиентов перед Rīgas siltums — почти 6 млн евро
Foto: LETA

Долг клиентов за оказанные услуги АО Rīgas siltums сейчас составляет 5,9 млн евро, соообщил в эфире Латвийского радио председатель правления предприятия Нормунд Талцис.

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По его словам, объем долга такой же как и каждый год.

Говоря о будущем, Талцис сказал, что сейчас есть большая неопределенность с тарифом АО Latvenergo, который подан на согласование и может вступить в силу в сентябре. Это повлияет и на Rīgas siltums.

Руководитель предприятия отметил, что газа для обеспечения теплоснабжения Rīgas siltums хватит. Производитель тепла покупает газ в небольших объемах.

Rīgas siltums является одним из основных поставщиков тепловой энергии в Риге. Осуществляет производство, передачу и реализацию тепловой энергии, а также — техническое обслуживание внутренних систем теплоснабжения зданий, использующих теплонергию. 77% тепловой энергии, поставляемой компанией, используется для отопления жилых помещений и приготовления горячей воды. Общая протяженность тепловых сетей составляет около 825 километров, 85% из которых принадлежат компании.

49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% — Латвийскому государству, 2% — SIA Energiţias otňių. RIX, а "Latvenergo" принадлежит 0,005% акций.

По данным Firmas.lv, в прошлом году оборот предприятия составил 146 451 126 евро, а прибыль — 5 374 569 евро.

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