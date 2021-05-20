Долги рижан за отопление в минувшем сезоне - 3,5 млн евро

10 мая в Риге завершился отопительный сезон, который длился 208 дней и был самым холодным за последние четыре года. Хотя тариф на тепло был относительно низкий, потребители еще должны Rīgas siltums за тепло 3,5 млн евро.

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«Последний отопительный сезон в Риге был не самым длинным, но сравнительно холодным (для сравнения, предыдущий — 2019/2020 — длился 225 дней). Чтобы в квартирах было тепло и комфортно, температура в теплосетях достигала иногда более + 100 градусов», - отмечает председатель правления Rīgas siltums Нормунд Талцис, добавляя, что к текущему моменту реконструировано 65% теплосетей, находящихся на балансе компании, поэтому тепло поставлялось бесперебойно.

В этом отопительном сезоне было израсходовано 2,7 млн мегаватт-часов (МВтч) тепловой энергии, что почти на 12% больше, чем в предыдущем. Клиенты получили счета на общую сумму в 133,7 млн евро, что на 6% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В связи с пандемией Covid-19, предприятие Rīgas siltums полностью отменило пеню за просрочку платежа и в период активного отопительного сезона, не ограничивая подачу тепла потребителям, которые не могли своевременно расплатиться.

Средний тариф на тепловую энергию в этом отопительном сезоне составил 43,24 евро/МВтч, что на 16% ниже, чем годом ранее, когда он равнялся 51,47 евро/МВтч. Более 70% тарифа на тепловую энергию составляет именно закупленные тепловая энергия и топливо.

Хотя тариф считается низким, потребители еще должны за тепло 3,5 миллиона евро. Сумма этого долга рассчитана на период с октября 2020 года по март 2021 года, а процент погашения аналогичен предыдущему году. Общая сумма долгов на 20 мая 2021 года составляет 14,7 млн. евро. Ситуация с долгами динамичная и меняется каждый день.

Rīgas siltums видит несколько возможностей, как взыскивать долги в летний период - создавать для таких случаев специальный накопительный фонд, созывать общие собрания собственников квартир, чтобы вовлечь жителей в управление домом и более активно решать вопросы должников.

О текущей ситуации с долгами в конкретном доме каждый его жилец может узнать на сайте компании- в разделе «Для жителей» - «Долги собственников многоквартирных домов».