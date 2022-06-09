Долги жильцов перед Rīgas namu pārvaldnieks уменьшились до 39 млн евро

Долги жильцов домов, находящихся в ведении муниципального домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), уменьшены до 39 миллионов евро. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель правления предприятия Роналд Нейманис.

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Он отметил, что когда он начал руководить RNP в конце 2020 года, общая историческая задолженность составляла около 42 миллионов евро. Из этой суммы около 13 миллионов евро - это долги людей за тепло.

В конце отопительного сезона текущие долги клиентов RNP за тепло составляли 3,9 миллионов евро, и их удалось сократить примерно до 1,6 миллиона евро. Компания продолжит работу по дальнейшему снижению долга до начала нового отопительного сезона.

Для сокращения долгов в RNP создано специальное подразделение. Также обеспечивается более быстрое выставление счетов и система оповещения о платежах. Безнадежные долги списываются в сотрудничестве с поставщиками услуг, например, Rīgas siltums и Rīgas ūdens.

Также заключен договор с Paus konsults и Intrum о взыскании долгов.

По утверждениям Нейманиса, в 2021 году удалось улучшить платежную дисциплину клиентов. Своевременная оплата счетов, выставленных клиентам, составила 88%, тогда как в 2019 году она составляла 77%.

Чтобы снизить платежную нагрузку, этим летом RNP предложит клиентам предоплату, которая частично или полностью оплатить отопление в начале сезона. Эта возможность будет доступна клиентам примерно с августа.