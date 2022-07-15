Долой советское наследие: составлен список из 78 подлежащих переименованию улиц

Общество "Центр публичной памяти", в которое входят бывшие исследователи комиссии по изучению документов, собрали список из 78 названий латвийских улиц — они были унаследованы с советских времен и поэтому должны быть изменены. Об этом пишет газета Diena.

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Во главе "черного списка" улиц оказалась Рига с 16 названиями, за ней следуют Даугавпилс с девятью и Юрмала с шестью улицами. Часть самоуправлений уже приняла решение о переименовании улиц, другие собираются это сделать, а некоторые считают, что есть более неотложные задачи, требующие внимания муниципалитетов.

Названия многих улиц сменились уже в 90-е годы, но "Центр публичной памяти" нашел еще несколько улиц, которые нужно переименовать, например, улицу Мстислава Келдыша — уроженца Риги, который участвовал в разработке советского ядерного оружия. Он — не единственный советский деятель, который удостоился "своей" улицы в столице.

Есть также улицы, названные в честь советского военачальника, генерал-лейтенанта Детлава Бранткалнса, первого главнокомандующего всеми вооруженными силами РСФСР Юкумса Вациетиса, советского литератора Валентина Пикуля (его имя носит аллея) и советского кинорежиссера Сергея Эйзенштейна.

На глаза историкам попались также улицы Старой Руссы, Ильменя, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Михаила Ломоносова. В повестку дня ответственного комитета Рижской думы этот вопрос еще не включен, так как вначале его будет рассматривать комиссия по топонимам и названиям объектов городской среды. В думе сообщили, что этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться в конце июля.

В свою очередь, в других городах обнаружены улицы, названные в честь противоречиво оцененных писателей Леонса Паэгле, Андрейса Упитиса и Линардса Лайценса. Улицы Леонса Паэгле есть в Цесисе, Кулдиге, Валмиере, Огре, Юрмале, Лиепае, Сигулде, Екабпилсе и Лудзе, а именами Лайценса и Упитиса названы улицы в Валмиере.

В Буртниеки Валмиерского края по-прежнему есть улица борца Красной армии Яниса Винтенса, а в Матиши можно найти улицу Революции. Председатель Валмиерской краевой думы Янис Байкс на вопрос о смене названий улиц в ответе дал понять, что есть ряд более важных проблем, над которыми самоуправление ломает голову. По его словам, смена названий улиц означает и финансовый вклад и для муниципалитета, и для жителей, которым нужно будет менять таблички и перерегистрировать документы.

По мнению "Центра публичной памяти", из городской среды следует также стереть имя министра правительства коллаборантов Аугуста Кирхенштейна Паулса Лейиньша. Сейчас его можно найти в Риге и Елгаве.

Также в Риге, Лиепае и Елгаве нежелательно имя приверженца левой идеологии, писателя Судрабу Эджуса, считают историки. Представительница Елгавской думы Ивета Шурма рассказала изданию, что пока муниципалитет не принял решение о дальнейшей судьбе улиц в честь Эджуса и Лейиньша, но, скорее всего, они будут переименованы.

Тем временем, Балвская краевая дума не собирается отказываться от улицы названной в честь коммунистического революционера Яниса Логина, заявив, что "от жителей не поступало такое предложение".