Доля трудоустроенных жителей Латвии в третьем квартале увеличилась до 64,6%

В третьем квартале этого года в Латвии было занято 899 500 жителей, или 64,6%, что на 1,1 проц. пункта больше, чем в соответствующий период 2021 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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Численность трудоустроенного населения в возрасте от 15 до 74 лет увеличилась на 22 600 человек по сравнению с третьим кварталом 2021 года.

По сравнению с предыдущим кварталом уровень занятости вырос на 0,6 проц. пункта, а численность занятых — на 14 300 человек.

В возрастной группе от 75 до 89 лет в третьем квартале 2022 года, согласно данным ЦСУ, были трудоустроены 5000 человек.

Как указывает статистическое управление, в третьем квартале 2022 года уровень занятости мужчин в возрасте от 15 до 74 лет был на 5,9 проц. пункта выше, чем женщин — 67,7% и 61,8% соответственно.

Уровень занятости молодежи, то есть жителей в возрасте от 15 до 24 лет, составил в третьем квартале 32,2%, что на 1,9 проц. пункта больше, чем за соответствующий период прошлого года. В третьем квартале текущего года было трудоустроено 58 000 молодых людей, а в третьем квартале 2021 года — 52 100.

В третьем квартале 2022 года занятые на основной работе в среднем работали 38,8 часа в неделю, что на 0,6 часа больше, чем в предыдущем квартале, и на 0,2 часа больше, чем год назад.

При этом 64 400, или 7,2% трудоустроенных работали неполный рабочий день, что на 14 000, или 1,7 проц. пункта меньше, чем за соответствующий период годом ранее, но на 2400, или 0,2 проц. пункта больше, чем в предыдущем квартале.

В третьем квартале 2022 года 10,1%, или 78 700 человек работали полностью или частично в удаленном режиме — это на 20 700, или 3 проц. пункта меньше, чем год назад, и на 4900, или 0,9 проц. пункта меньше, чем в предыдущем квартале. Из тех, кто работал удаленно, 54,9% составили женщины, 45,1% — мужчины.

По данным статистического управления, наибольшая доля работающих удаленно (13,6%) приходится на возрастную группу 15-34 лет, наименьшая — на возрастную группу 55-74 лет (4,7%).

В удаленном режиме работу выполняли 60,4% работников сферы информационно-коммуникационных услуг, 32,7% работающих в сфере финансовой и страховой деятельности, 20,7% работников сферы научных, административных служб и операций с недвижимостью, 19% работников госуправления и обороны, обязательного социального страхования. Самая низкая (3,2%) доля сотрудников, работающих удаленно, в третьем квартале была в сфере образования.

Удаленно работали 26,9% старших специалистов, 19,3% руководителей, 16% специалистов и 9,8% офисных сотрудников.

В обследовании рабочей силы по экономической деятельности в третьем квартале 2022 года приняли участие 4800 домохозяйств, в которых было опрошено 8100 жителей в возрасте от 15 до 89 лет, в том числе 4200 домохозяйств в возрастной группе от 15 до 74 лет, в которых было опрошено 7100 жителей.