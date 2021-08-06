Доля вкладов иностранцев в банках Латвии упала на 36%

В конце прошлого года средненизкий или низкий уровень риска в сфере предотвращения финансовых преступлений был присоен 4 из 14 банков Латвии, свидетельствует также информация, опубликованная Комиссией по надзору за рынком финансов и капитала (FKTK).

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У семи банков в конце 2020 года был средневысокий уровень риска в сфере предотвращения финансовых преступлений, а у трех банков — высокий.

Данные Комиссии свидетельствуют о том, что четыре банка со средненизким или низким уровнем риска, в конце 2020 года по объему активов занимали суммарно 84% рынка банковских услуг, 7 банков со средневысоким уровнем — 9%, три банка с высоким уровнем — 7%.

FKTK отмечает, что за последние четыре года уровень риска в латвийских банках существенно снизился.

В то же время в конце 2020 года 83% вкладов в банках нашей страны были местного, латвийского происхождения, 12% — из других стран ЕС, 3% — из стран СНГ, 2% — из других стран. По сравнению с 2015 годом удельный вес латвийских вкладов в общем портфеле увеличился на 36 процентных пунктов — соответственно, на такой же процент уменьшился объем иностранных вкладов.