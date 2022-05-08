"Должен быть разрушен". Какое будущее ждет памятник в парке Победы

После начала войны в Украине призывы демонтировать памятник советским воинам-освободителям в парке Победы в Риге звучат все громче. То, что сначала выглядело как инициатива отдельных партий, фактически превратилось в монолитную позицию правящей коалиции. За снос монумента уже выступили первые лица страны: президент, премьер и спикер Сейма. Какое будущее ждет памятник в парке Победы?

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Дискуссии о том, есть ли в Риге место для монумента, который для одних олицетворяет победу в борьбе с нацизмом, а для других символизирует советскую оккупацию, идут несколько десятилетий. В 1990-х памятник пытались взорвать радикалы, в 2000-х он превратился в место многотысячных гуляний на 9 мая и один из символов, вокруг которого партия "Согласие" консолидировала своих избирателей. Однако после аннексии Крыма Россией в 2014 году стремление убрать монумент из Риги только крепло. В 2017-м году за демонтаж памятника проголосовали почти 20 тысяч человек. Два года спустя Сейм отверг эту народную инициативу, сославшись на международные обязательства Латвии. Пандемия Covid-19 и запрет на массовые мероприятия в последние два года немного погасили градус дискуссии. Теперь же, после начала войны в Украине, судьба памятника стала буквально центральной темой латвийской повестки дня.

До сих пор позиция Латвии по памятнику опиралась на договор "О социальной защите военных лиц Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики в отношении мемориальных сооружений и памятников", который Латвия и Россия заключили в 1994 году. 13-я статья этого соглашения требует от Латвии содержать в порядке, благоустраивать и сохранять мемориальные сооружения и солдатские захоронения. Россия же гарантировала сохранность и благоустройство мемориальных сооружений и захоронений латышей, ливов и граждан Латвии, погибших в войне или в результате репрессий на своей территории.

В марте Министерство юстиции под руководством Яниса Борданса ("Консервативные") предложило проверить, подпадает ли вообще памятник под действие этой статьи договора. Министерство иностранных дел настаивало, что подпадает, а Минюст "не торопился соглашаться" с таким видением. Важным моментом стало высказывание бывшей главы Конституционного суда Латвии, ныне судьи суда Европейского союза Инеты Зиемеле. В интервью LTV она заявила, что в условиях войны международные обязательства можно рассматривать иначе: "Так как этот памятник ясно связан с советской армией, и фактически армия Российской Федерации, которая сейчас напала на Украину и убивает мирных жителей, наследница советской армии, тогда это памятник ознаменовывает собой агрессора". Зиемеле призвала изучить практику международного права, которая позволяет пересматривать международные соглашения.

"Окно возможностей" открыто

Если в марте-апреле к демонтажу памятника наиболее активно призывали две правящих партии — "Консервативные" и Национальное объединение, то в мае эта позиция стала общей для всех первых лиц государства, вне зависимости от партпринадлежности, а также, фактически для всей правящей коалиции. Против сноса памятника, а также жестких запретов на проведение мероприятий 9 мая этого года в Сейме выступает только оппозиционное "Согласие".

"В истории большие и малые дела имеют "окна возможностей", и такое "окно возможностей" есть сейчас, когда без большого международного внимания или угрозы безопасности со стороны России можно снести памятник в парке Победы", — сообщила в твиттере в конце апреля депутат Европарламента Сандра Калниете ("Новое Единство").

2 мая председатель Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) заявила о том, что памятник будет снесен раньше, чем кто-либо думает. День спустя президент Эгилс Левитс назвал монумент "занозой в латышской душе", прославляющей военные силы оккупантов. "Место вокруг занозы начинает гнить. Не вижу других возможностей, кроме как снести этот памятник или как-то иначе избавиться от него", — подчеркнул он. И наконец 6 мая премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") заявил, что памятник советским воинам в парке Победы неизбежно будет снесен, вопрос только в том, когда и каким именно образом.

И Левитс, и Кариньш полагают, что отношение русскоязычной части общества к возможному сносу монумента изменилось. Президент признался, что был бы рад, если бы освобождение от памятника произошло единодушно и русскоязычные граждане Латвии также выступили за снос монумента. Кариньш полагает, что после начала войны русскоязычные жители Латвии вышли из "тени российской пропаганды".

Подготовка к сносу

Янис Борданс считает, что вопрос о сносе памятника в парке Победы может быть решен на всенародном референдуме. Пока же министерство юстиции предложило коалиции четыре сценария действий, которые должны приблизить решение судьбы памятника в парке Победы:

Во-первых, Минюст призвал проверить, не нарушила ли российская сторона свои обязательства по содержанию 110 латвийских мемориалов в самой России. Если Россия не заботится о них и, следовательно, не соблюдает соглашение, то для Латвии договор тоже не обязателен.

Во-вторых, было предложено разорвать договор 1994 года в связи с началом войны, в которой принимает участие одна из сторон, подписавших соглашение — Россия.

В-третьих, Минюст призвал оценить, подпадает ли памятник в парке Победы под действие 13-й статьи латвийско-российского договора, заключенного в 1994 году.

В-четвертых, Минюст призывал подумать не только о сносе, а о перемещении памятника в рамках территории Латвии.



А Комиссия Сейма по иностранным делам в пятницу, 6 мая, уже проголосовала за приостановку действия 13-й статьи договора между Латвией и Россией. Глава комиссии Рихард Колс (Национальное объединение) заявил, что Сейм 11 мая рассмотрит законопроект о приостановке действия ряда двусторонних договоров или их отдельных пунктов. Предполагается, что этот законопроект устранит юридические препятствия для демонтажа памятника, сказал Рихардс Колс. Вероятно, уже на следующей неделе — после 9 мая — в Сейм будет подан проект решения, которое призвано отменить действие 13-й статьи. Ранее Рихард Колс пояснил, что соглашение с Россией, которое относится и к памятнику в Пардаугаве — это один из тех договоров, действие которого может быть приостановлено только отдельным законом.

Так или иначе, но если Сейм примет соответствующий закон, главную роль в процессе самого демонтажа монумента придется взять на себя Рижской думе. Пока четкого плана, как это сделать, у муниципальных властей нет, выяснил Delfi.lv.

Точка поляризации?

Голоса тех, кто сомневается в необходимости демонтажа памятника в парке Победы, на общем фоне почти не слышны. Альтернативное мнение в интервью порталу Rus.LSM.lv высказал российский социолог Григорий Юдин. "Чисто прагматически — имейте ввиду, что снос памятника и ограничения доступа к нему играют на руку Путину. Тут даже нет никаких вопросов — это то, чего он хочет", — сказал Юдин. По его мнению, чтобы не подыгрывать путинскому режиму, следовало бы переосмыслить, что означает монумент для Латвии и как превратить его в точку консолидации. Речь могла бы идти о преобразовании памятников и пространства вокруг них.

В конце апреля Совет по памятникам Рижской думы поддержал идею переименовать мемориальный комплекс. Однако в ходе четырехчасовых дебатов эксперты и депутаты Рижской думы так и не смогли придумать, каким может быть новое название памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.