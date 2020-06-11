Должникам по алиментам хотят запретить играть в азартные игры

Министерство юстиции планирует внести поправки в закон о фонде средств на содержание, согласно которым дела должников будут переданы внесудебным коллекторам долгов, а также будут введены новые ограничения для неплательщиков алиментов - запрет на азартные игры, сообщает LETA.

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Внесудебные коллекторы будут привлечены к процессу возвтрата долгов после констатации долга, но до передачи дела судебному исполнителю.

Помимо этого, должникам будет запрещено играть в азартные игры, в том числе в интерактивные азартные игры и участвовать в интерактивных розыгрышах. Организатор азартных игр должен будет убедиться, что клиент не является должником по алиментам. В противном случае сотрудник игорного зала должен попросить клиента покинуть помещение.

Минюст считает недопустимым, что должник по алиментам свои средства тратит на активности, не связанные с обеспечением благополучия ребёнка. Министр юстиции Янис Борданс (НКП) указал, что общий объем долга по алиментам составляет 369 млн евро и “наша обязанность - обеспечить все возможные дополнительные правовые инструменты, чтобы снизить объем этого долга”.

На данный момент информация о должниках по алиментам публично доступна на сайте latvija.lv, в отдельных случаях у них могут отобрать права на вождение транспортного средства и хранение оружия. За уклонение от алиментов в Латвии могут призвать к уголовной ответственности.