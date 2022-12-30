Домбрава: Нацобъединение сделало многое из обещанного избирателям

Национальное объединение в этом году сделалу большую часть того, что обещало своим избирателям. Об этом в интервью LETA заявил заместитель председателя Нацобъединения и депутат Сейма Янис Домбрава.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Домбрава оценил прошедший год с точки зрения Нацобъединения как очень хороший, так как политической силе удалось реализовать многие программные идеи. Осуществлен переход на обучение на государственном языке, ликвидированы последствия оккупации путем сноса памятников, а также укреплена энергетическая независимость Латвии, такие примеры привел политик.

По его словам, достигнут прогресс по нескольким направлениям — иммиграция, поддержка бизнеса и другие.

Домбрава заявил, что результаты выборов могли бы быть лучше для Нацобъединения, но они были удовлетворительными.

Отвечая на вопрос о самых больших вызовах, которые ожидают Нацобъединение в будущем году, политик сказал, что многие партии в настоящее время пытаются казаться националистическими, поэтому им придется подумать о том, как напомнить общественности, "кто на самом деле стоит за эти ценности, а кто использует их как часть предвыборной кампании". Также различные вызовы коснутся сфер и министерств, находящихся в ведении партии, отметила Домбрава.

Депутат Нацобъединени отметил, что чем больше представители партии вникают в вопросы Министерства сообщения, тем больше понимают, что некоторые вещи со стороны выглядели лучше, чем они есть на самом деле. Например, в проекте Rail Baltica многие сроки сдвинулись и идут не по плану.

Также сложно будет ввести Службу государственной обороны (подразумевает введение института воинского призыва), признал Домбрава.