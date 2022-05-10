Домбрава обещает новый законопроект, который заставит покинуть Латвию ненавидящих ее людей

Депутат Сейма от правящего Национального объединения Янис Домбрава написал в Twitter пост, в котором анонсировал законодательную инициативу.

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"В Латвии не должны жить инородцы, которые ненавидят Латвию. Скоро будет подан законопроект, который обяжет этих людей покинуть нашу страну", — написал Домбрава.

Latvijā nav jādzīvo cittautiešiem, kuri ienīst Latviju. Drīzumā tiks virzīts likumprojekts, kur šiem cilvēkiem būs jāatstāj mūsu valsts. — Jānis Dombrava (@janisdombrava) May 10, 2022

Как уже сообщалось, ранее Сейм поправки к Закон о гражданстве, которые дают право лишать гражданства Латвии людей, поддерживающих военные преступления только в том случае, если в результате лишения гражданства они не станут лицами без гражданства.