Домбрава призывает ужесточить условия пребывания граждан ЕС в Латвии

Депутат Сейма Янис Домбрава представил предложения по ужесточению условий пребывания граждан стран Евросоюза в Латвии в отношении знания латышского языка и прожиточного минимума.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Предложения были представлены в законопроекте "Закон о въезде и пребывании граждан ЕС и членов их семей в Латвии", который был рассмотрен в Сейме.

Законопроект предусматривает, что если гражданин ЕС или член его семьи, являющийся гражданином ЕС, желает непрерывно находиться в Латвии более трех месяцев, то требуется выдача свидетельства о регистрации гражданина ЕС.

В этом контексте Домбрава предлагает исключить возможность получения регистрационного удостоверения в случае, если человек является самозанятым лицом в Латвии. Политик поясняет, что статус самозанятого не обеспечивает регулярный ежемесячный доход. Депутат также допускает компромиссный вариант: сохранение статуса самозанятог лицао, но тогда закон должен определить критерии уровня дохода.

Кроме того Домбрава призывает исключить из законопроекта одно из условий, согласно которому для родственников определяется статус члена семьи гражданина ЕС. Депутат предлагает не признавать статус члена семьи по критерию совместного хозяйства с гражданином ЕС. Законопроект по-прежнему сохранит другие условия, при которых родственник гражданина ЕС или его супруг/супруга будет признаваться членом семьи.

Домбрава предлагает установить и более высокие требования к гражданам ЕС для достаточного обеспечения средств к существованию. Их ежемесячный доход должен быть выше установленного законом наивысшего уровня дохода малообеспеченного лица, как это предусмотрено в предложении. Сейчас эта норма гласит, что доход должен соответствовать хотя бы уровню дохода малоимущего человека.

Депутат также призывает граждан ЕС и членов их семей, которые находятся в Латвии более шести месяцев, обязать выучить национальный язык как минимум на уровне второго или А2 базового уровня. Если это условие не выполняется, то, по мнению политика, у граждан ЕС может быть аннулировано свидетельство о регистрации или постоянный вид на жительство.