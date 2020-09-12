Домбровский рассказал, что произошло с "Согласием" и почему считает, что дни партии сочтены

Заявивший на днях о выходе из правления партии "Согласие" Вячеслав Домбровский дал по этому поводу интервью газете Neatkarīgā rīta avīze, в котором рассказал, почему он в свое время решил вернуться в политику после трехлетнего перерыва, почему выбрал тогда "Согласие", и почему сейчас считает дни этого политического объединения сочтенными.

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"Одна из причин, по которым в свое время ушел из политики (в 2015 году, - прим. ред.) - осознание, что важной или даже главной причиной многих экономических проблем и общей отсталости страны является этнический раскол. И я морально не был готов действовать в политике с теми политическими силами, которые поддерживают "красные линии" по отношению к трети населения страны", - рассказал Домбровский.

В свою очередь, "Согласие" на тот момент, как считал Домбровский, была одной из немногих партий, которая выступала как раз за стирание "красных линий" и была готова начать диалог между двумя частями общества. В итоге, когда Нил Ушаков в 2018-м предложил присоединиться к "согласистам" и баллотироваться на выборах в качестве кандидата в премьеры, Домбровский согласился, хотя понимал, что это "означало гарантированное вхождение в вечную оппозицию".

Однако в итоге ситуация в "Согласии" прогрессировала в ином направлении, и два года спустя Домбровскому пришлось считаться с масштабным коррупционным скандалом в Рижской думе. Однако даже тогда он полагал, что выход есть. "Я считал, что решение перевести Ушакова в Брюссель для партии было правильным. Понял это как готовность самой партии начать основательное переустройство. Но тут, увы, я ошибся. Как оказалось, готовности к перестройке все-же не было", - пояснил политик.

Домбровский уверен, что строил свой подход на "платформе перемен и трансформации" и пытался внедрить свое видение, претендовав на пост главы партии. "Выиграл другой подход. Я до сих пор помню слова бывшего председателя партии Нила Ушакова, сказавшего, что сейчас для партии важно вернуться в прошлое. В прошлое партия и вернулась", - признал Домбровский, добавив, что "результат выборов в Рижскую думу подтвердил правильность моих прогнозов - следующие выборы для "Согласия" станут последними".