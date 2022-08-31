Домбровскис: из-за высоких цен на энергоресурсы - впереди сложное время

Из-за высоких цен на энергоресурсы - впереди сложное время, в среду в передаче Утренняя панорама на Латвийском телевидении заявил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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Одновременно он отметил, что на уровне ЕС планируется, по крайней мере, на время отвязать цену электроэнергии от цены на газ. "Цены на электроэнергию сохраняются очень высокие и это главная причина роста инфляции. В связи с этим мы на уровне ЕС пересматриваем механизм ценообразования, например, в секторе электроэнергии", - сказал Домбровскис.

Он указал, что на данный момент цена на электроэнергию связана с ценой на газ, однако, стоимость газа, в том числе из-за манипуляций России и газпрома сейчас очень высокая. "Есть мысль хотя бы на время отвязать цену электричества от цены на газ и таким образом фактически провести своего рода реформу рынка электроэнергии в Европе, чтобы снизить цены", - отметил Домбровскис.

Он также подчеркнул, что условиях роста цен необходимо думать о мерах поддержки для предпринимателей и жителей, и Латвия в этом плане уже приняла ряд решений.