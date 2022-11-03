Домбровскис: первая задача нового правительства — разработать сбалансированный бюджет
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Первой задачей нового правительства Латвии будет разработка сбалансированного бюджета, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии, один из лидеров "Нового Единства" Валдис Домбровскис.

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Отвечая на вопрос, каковы будут первые три важнейшие задачи нового правительства, он упомянул разработку бюджета в первую очередь.

По словам Домбровскиса, в бюджете следующего года важно найти баланс между адресными мерами поддержки людей и компаний и "фискальной осторожностью", пытаясь сократить дефицит бюджета.

Вторым важнейшим направлением работы нового правительства еврокомиссар считает решения, связанные с высокими ценами на энергоносители, в том числе совершенствование энергетической инфраструктуры.

И, наконец, третий важнейший круг проблем — социальные, потому что в Латвии по-прежнему один из самых высоких показателей неравенства доходов в ЕС.

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