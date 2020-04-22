Домоуправление привезло в рижский двор землю пополам с мусором

Ложка, вилка, фломастер и горы стекла — это лишь малая часть того, что жильцы дома в микрорайоне Кенгарагс нашли в привезенной во двор земле. Домоуправление решило привести территорию в порядок, так как раньше двор затапливало, сообщает программа "Сегодня вечером" LTV7.

В феврале 2019 года двор в Кенгарагсе был затоплен. Лужа размыла землю, и домоуправ решил привезти чернозем. По словам жильцов дома на улице Маскавас, землю работники Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) привезли еще осенью — около двадцати кубометров. Часть до весны оставили около дома, часть разровняли.

Осенью земля была влажной и не было видно, что в ней куча мусора, но теперь, когда земля подсохла, жильцы это заметили.

"Сплошное битое стекло, мусорные мешки, разбитый строительный мусор в виде черепицы, кафеля, ржавые металлические трубы, пробки, фломастеры, шприцы даже находили, перебирая эту землю", — отметила Александра.

По словам жильцов, домоуправ предложил лишь засеять эту землю травой. Однако на осколках стекла и на старых кухонных приборах жители видеть траву не хотят. И некоторые уже своими силами пытаются избавиться от мусора.

В RNP признали — ошиблись. Представитель домоуправления Кристс Лейшкалнс сказал, что работники недоглядели:

"К сожалению, места, в которых берут землю, открыты. И в этом месте, к сожалению, очень много мусора было разбросано."

Часть земли работники компании очистят сами, часть увезут и привезут новую. Работы обещают выполнить в ближайшее время.