Донорский центр передаст центру трансплантологии в Киеве оборудование на 30 000 евро

Латвийский государственный центр доноров крови (VADC) планирует передать оборудование на сумму 29 996 евро Украинскому координационному центру трансплантологии. Об этом говорится в сообщении Минздравa, сообщает агентство LETA.

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В отчете также говорится, что VADC потребуется дополнительное финансирование в размере 30 000 евро для подготовки крови для восстановления крови.

В поддержку Украинского координационного центра трансплантологии планируется передать один аппарат для хранения тромбоцитов "TI-1", десять весов для подготовки крови "Hemoflow 400", пять весов для подготовки крови "T-RAC", две центрифуги для центрифугирования крови "Cryofuga 5500i", одну центрифугу для центрифугирования крови "Cryofuga 6000i".

Также планируется безвозмездно передать одну центрифугу для центрифугирования крови "Roto Silenta 630 RS", три автоматических аппарата для переливания крови "TS08", семь аппаратов для разделения крови "T-ACE II", шесть аппаратов для измерения уровня гемоглобина у доноров "Hemocue Hb 200+" и семь приборов для измерения гемоглобина у доноров "Haemospect PS".

Кроме того, сотрудничество VADC и ECT Nordic позволило бесплатно передать Киеву за счет собственных ресурсов два мобильных размораживателя пробирок, пять шейкеров крови и 35 транспортных измерителей температуры для поддержки Украинского координационного центра трансплантологии.

Решение о бесплатной передаче оборудования VADC Украинскому координационному центру трансплантологии должно быть принято правительством.