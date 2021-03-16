Донорский центр: у 12% доноров есть антитела к COVID-19

Около 12% доноров крови имеют антитела к COVID-19. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала директор Государственного центра доноров крови (VADC) Эгита Поле.

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Она отметила, что антитела, приобретенные в результате вакцинации и заболевания коронавирусом отличаются, благодаря чему можно определить, какое число человек на данный момент имеет иммунитет к COVID-19.

"Мы предлагаем донорам проверить, нет ли у них антител. Это очень важно знать, потому что люди прививаются с каждым днем все больше. Мы можем посмотреть те антитела, которые люди получают после заболевания COVID-19, а не благодаря вакцине. И мы видим, что с каждым днем люди получают все больше иммунитета. И уже около 12% от всех доноров, которые к нам приходят, имеют положительный ответ на антитела", — рассказала Поле.

Добавим, в феврале Государственный центр доноров крови сообщил, что по сравнению с ноябрем прошлого года количество случаев, когда в крови доноров обнаруживались антитела к COVID-19, выросло в пять раз.